Стремление авторов законопроекта обязать общественную телерадиокомпанию Украины освещать деятельность органов власти противоречит международным стандартам, говорится в заявлении Европейского вещательного союза. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Законопроект предлагает обязать НОТУ предоставлять эфирное время чиновникам и депутатам Фото: UA: Суспільне мовлення / Facebook Как говорится в заявлении EBU от 16 апреля, такая норма противоречит стандартам Совета Европы для общественных вещателей и может рассматриваться как посягательство на независимость редакционной политики Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)."Случаи, когда организации общественного вещания обязаны передавать официальные сообщения или заявления, информировать о действиях или решениях государственных органов или предоставлять эфирное время представителям власти, должны ограничиваться исключительными обстоятельствами, прямо изложенными в законе", – цитирует EBU рекомендации Совета Европы.Принятие законопроекта ставит под удар всю реформу общественного телевидения в Украине, предупреждают в вещательном союзе.Позицию EBU поддержали в официальном представительстве Европейского союза в Украине."ЕС разделяет обеспокоенность Европейского вещательного союза по рассматриваемым изменениям в закон об общественном телевидении и радиовещании Украины, угрожающим редакционной независимости общественного вещателя", – говорится в официальном Twitter-аккаунте представительства. ЄС поділяє стурбованість Європейської мовної спілки щодо запропонованих змін до Закону про суспільне телебачення та радіомовлення України, що загрожують редакційній незалежності суспільного мовника. https://t.co/z0UA78UVhc — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 квітня 2018 р. 17 апреля 2018 в повестку дня Верховной Рады был внесен проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", который предлагает обязать НОТУ "освещать деятельность органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц".19 марта 2015 года Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественного телевидения и радиовещания. Согласно законопроекту, общественное телевидение и радиовещание Украины создается в форме публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", 100% акций которого принадлежит государству.7 апреля 2015 года закон подписал президент Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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