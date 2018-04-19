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В Евросоюзе призвали Раду отклонить законопроект об общественном вещании
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19.04.2018 20:07
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Стремление авторов законопроекта обязать общественную
телерадиокомпанию Украины освещать деятельность органов власти
противоречит международным стандартам, говорится в заявлении
Европейского вещательного союза. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Законопроект предлагает обязать НОТУ предоставлять
эфирное время чиновникам и депутатам Фото: UA: Суспільне мовлення /
Facebook Как говорится в заявлении EBU от 16 апреля, такая
норма противоречит стандартам Совета Европы для общественных
вещателей и может рассматриваться как посягательство на
независимость редакционной политики Национальной общественной
телерадиокомпании Украины (НОТУ)."Случаи, когда организации
общественного вещания обязаны передавать официальные сообщения или
заявления, информировать о действиях или решениях
государственных органов или предоставлять эфирное время
представителям власти, должны ограничиваться исключительными
обстоятельствами, прямо изложенными в законе", –
цитирует EBU рекомендации Совета Европы.Принятие законопроекта
ставит под удар всю реформу общественного телевидения в Украине,
предупреждают в вещательном союзе.Позицию EBU поддержали в
официальном представительстве Европейского союза в Украине."ЕС
разделяет обеспокоенность Европейского вещательного союза по
рассматриваемым изменениям в закон об общественном телевидении и
радиовещании Украины, угрожающим редакционной независимости
общественного вещателя", – говорится в официальном
Twitter-аккаунте представительства.
ЄС поділяє стурбованість
Європейської мовної спілки щодо запропонованих змін до Закону про
суспільне телебачення та радіомовлення України, що загрожують
редакційній незалежності суспільного мовника.
https://t.co/z0UA78UVhc
— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 квітня 2018 р.
17 апреля 2018 в повестку дня Верховной Рады был внесен проект
закона о внесении изменений в закон Украины "Об общественном
телевидении и радиовещании Украины", который предлагает обязать
НОТУ "освещать деятельность органов исполнительной власти, других
государственных органов, органов местного самоуправления, их
должностных лиц".19 марта 2015 года Рада приняла законопроект о
внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
общественного телевидения и радиовещания. Согласно законопроекту,
общественное телевидение и радиовещание Украины создается в форме
публичного акционерного общества "Национальная общественная
телерадиокомпания Украины", 100% акций которого принадлежит
государству.7 апреля 2015 года закон подписал президент Петр
Порошенко.
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