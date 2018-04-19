В четверг, 19 апреля, так и не удалось восстановить водоснабжение на неподконтрольной Украине территории Луганской области, которое 17 апреля было прекращено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что водоснабжение было прекращено из-за порыва.

"Водоснабжение населению Луганской обл. Петровским водоводом, которое было прекращено с 17.04 из-за порыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается", - отметили в министерстве.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, для жителей Авдеевки организуют подвоз питьевой воды из-за прекращения водоснабжения Донбасса в связи с отключением Донецкой фильтровальной станции.

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