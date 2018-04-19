|Меркель ожидает компромисс с Макроном по реформе ЕС к середине года
|19.04.2018 20:08
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Берлин и Париж смогут достичь компромисса по реформированию Евросоюза к середине 2018 года. Об этом она заявила во время визита в Берлин президента Франции Эммануэля Макрона, передает со ссылкой на DW.
Как отмечается, центральной темой переговоров А.Меркель и Е.Макрона стал предложенный президентом Франции план реформ.
А.Меркель заявила, что несмотря на различие в позициях, стороны смогут достичь компромисса в вопросе совместных предложений по реформированию ЕС к середине года. Ожидается, что Меркель и Макрон презентуют свой план реформ ЕС в июне.
"Нам нужна открытая дискуссия и, в итоге, способность достичь компромисса", - отметила она, добавив, что Европа может реализовать свои интересы только совместными усилиями, чтобы вместе отвечать на глобальные вызовы современности.
Сообщается, что А.Меркель соглашается с Э.Макроном о важности усиления устойчивости еврозоны, однако по банковской сфере у Парижа и Берлина сохраняются разногласия.
"Ни один валютный союз не может существовать без определенной конвергенции... Самое важное - это не реагировать на тот или иной инструмент на этом этапе, при этом - убедиться в общих целях и общей политической цели", - отметил Макрон.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Германии и Франции планируют до марта 2018 года одобрить общие положения по реформе еврозоны.