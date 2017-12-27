Во время оккупации Крыма РФ воспользовалась "непонятным" переформированием корпусов и оперативного командования украинских войск на полуострове, считает командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Воронченко рассказал, что у него не было права отдавать приказы Фото: ВМС ЗС України / Facebook Такое мнение командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выразил сегодня в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент издания "ГОРДОН".По его словам, ситуацию ухудшили "мероприятия, которые проводились с 2010 года"."В 2010 году было расформировано объединенное оперативное командование – тот орган, который бы взял на себя командование. То же самое – непонятное – было переформирование корпусов и оперативных командований", – отметил Воронченко.Он сообщил, что в 2012 году у него, на тот момент исполняющего обязанности заместителя командующего береговой охраной, забрали функцию управления и отдачи прямых приказов."То же самое касается центра морских операций. То есть к чему я веду? Все сводилось к одному человеку – командующему Военно-морскими силами. Я только готовил предложения, которые утверждал командующий в своих распоряжениях и напрямую давал соответствующим командирам частей. Лично, напрямую, я давать их не мог. Это все было разрушено, и они (российские военные. – ) воспользовались этим", – заявил командующий ВМС.По его словам, в составе крымских сил береговой охраны в начале 2014 года было около 2 тыс. бойцов, при этом оружие имели не все.Воронченко свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны обвинения. Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.7 декабря прокуратура просила суд вызвать на допрос по делу о государственной измене Януковича президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего премьера Арсения Яценюка.11 декабря в Оболонском суде состоялся допрос Авакова и Яценюка в качестве свидетелей по делу о госизмене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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