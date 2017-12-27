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Командующий ВМС Украины считает, что во время оккупации Крыма соотношение сил на полуострове было в пользу российских военных
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27.12.2017 13:29
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Во время оккупации Крыма РФ воспользовалась "непонятным"
переформированием корпусов и оперативного командования украинских
войск на полуострове, считает командующий Военно-морскими силами
Украины Игорь Воронченко. Воронченко рассказал, что у него не было
права отдавать приказы Фото: ВМС ЗС України / Facebook Такое мнение
командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь
Воронченко выразил сегодня в Оболонском райсуде Киева, где
слушается дело о госизмене экс-президента Украины Виктора
Януковича, передает корреспондент издания "ГОРДОН".По его
словам, ситуацию ухудшили "мероприятия, которые проводились с 2010
года"."В 2010 году было расформировано объединенное оперативное
командование – тот орган, который бы взял на себя
командование. То же самое – непонятное – было
переформирование корпусов и оперативных командований", –
отметил Воронченко.Он сообщил, что в 2012 году у него, на тот
момент исполняющего обязанности заместителя командующего береговой
охраной, забрали функцию управления и отдачи прямых приказов."То же
самое касается центра морских операций. То есть к чему я веду? Все
сводилось к одному человеку – командующему Военно-морскими
силами. Я только готовил предложения, которые утверждал командующий
в своих распоряжениях и напрямую давал соответствующим командирам
частей. Лично, напрямую, я давать их не мог. Это все было
разрушено, и они (российские военные. – )
воспользовались этим", – заявил командующий ВМС.По его словам,
в составе крымских сил береговой охраны в начале 2014 года было
около 2 тыс. бойцов, при этом оружие имели не все.Воронченко
свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны обвинения.
Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после
бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
повлекшем гибель людей.7 декабря прокуратура просила суд
вызвать на допрос по делу о государственной измене Януковича
президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Александра Турчинова, министра внутренних
дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, посла
Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего премьера Арсения Яценюка.11
декабря в Оболонском суде состоялся
допрос Авакова и Яценюка в качестве свидетелей
по делу о госизмене.
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