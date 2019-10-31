Об этом пишет издание Carta de Mocambique, информирует УНН. “Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали наемники ППК „Вагнер“ и сотрудники силовых структур Мозамбика: они установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, открыли огонь”, — говорится в сообщении.

Погибли 20 военнослужащих местной правительственной армии Мозамбика и пятеро российских наемников. Все они были обезглавлены. Тела были доставлены в больницу города Муеда. МИД РФ пока официально не комментировало гибель россиян в Мозамбике.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира