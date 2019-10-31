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В Мозамбике исламисты обезглавили 5 российских наемников "Вагнера"
31.10.2019 15:29
Повстанцы устроили засаду на автомобиль. В Мозамбике (юго-восток Африки) в результате нападения исламских повстанцев погибло пятеро бойцов российской ППК “Вагнер”.

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Об этом пишет издание Carta de Mocambique, информирует УНН. “Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали наемники ППК „Вагнер“ и сотрудники силовых структур Мозамбика: они установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, открыли огонь”, — говорится в сообщении.

Погибли 20 военнослужащих местной правительственной армии Мозамбика и пятеро российских наемников. Все они были обезглавлены. Тела были доставлены в больницу города Муеда. МИД РФ пока официально не комментировало гибель россиян в Мозамбике.

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