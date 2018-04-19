|В Одесской области двое мужчин до смерти избили знакомого и отнесли тело на кладбище
|19.04.2018 20:09
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Накануне трагедии друзья пришли к должнику за деньгамиВ Одесской области двое мужчин до смерти избили своего знакомого, который задолжал им деньги, и чтобы "замести следы" - отнесли тело на кладбище.
фото: obozrevatel.com
Об этом сообщается на сайте полиции.
Правоохранителям поступило сообщение о том, что на кладбище в пгт Лиманское местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
На место происшествия прибыли следователи. Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили двух мужчин - местного жителя и одессита. Как выяснилось, убитый задолжал им деньги.
"Накануне трагедии друзья именно пришли к должнику за деньгами. Не получив своего, разъяренные мужчины набросились на жертву и забили до смерти. Чтобы "замести следы" преступники потянули тело на кладбище, где оставили между могилами", - сообщили в полиции.
Подозреваемые задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).
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