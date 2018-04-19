Накануне трагедии друзья пришли к должнику за деньгами

Об этом сообщается на сайте полиции .

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на кладбище в пгт Лиманское местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыли следователи. Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили двух мужчин - местного жителя и одессита. Как выяснилось, убитый задолжал им деньги.

"Накануне трагедии друзья именно пришли к должнику за деньгами. Не получив своего, разъяренные мужчины набросились на жертву и забили до смерти. Чтобы "замести следы" преступники потянули тело на кладбище, где оставили между могилами", - сообщили в полиции.

Подозреваемые задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, полиция Харькова сообщила о подозрении бывшей сотруднице харьковского метрополитена через гибель 80-летнего пенсионера на одной из станций .