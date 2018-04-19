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За год есть 1700 приговоров по коррупционным делам, - Луценко
19.04.2018 20:10
За год есть 1700 приговоров по коррупционным делам, - Луценко
В прошлом году ГПУ задержала рекордное количество коррупционеров
За прошлый год Генеральная прокуратура Украины добилась исполнения приговоров в 1700 коррупционных делах.
За год есть 1700 приговоров по коррупционным делам, - Луценко Фото: ukrinform.ua

"В прошлом году Генеральная прокуратура Украины не только задержала рекордное количество коррупционеров, но и сейчас уже есть 1700 приговоров по этим делам", - заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Луценко выразил удовлетворение действиями прокуроров Днепропетровской области, назвав ее одной из лучших в этом направлении. За прошлый год органы прокуратуры Днепропетровской смогли отстоять наказание в 93 судебных приговорах.

Еще одним из важных вопросов, которые нарушил на совещании Генеральный прокурор, является уголовная ответственность за хищение государственных средств в ходе дорожного строительства.

Юрий Луценко отметил необходимость изучения состояния дорог после строительства и капитального ремонта в течение последних двух лет. В случае разрушения этих объектов - возбуждать уголовные дела и привлекать к уголовной ответственности заказчиков, исполнителей, работников технического надзора.

Напомним, что во время брифинга генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ГПУ готовят представление на снятие депутатской неприкосновенности с ряда нардепов.

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