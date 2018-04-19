В прошлом году ГПУ задержала рекордное количество коррупционеров

"В прошлом году Генеральная прокуратура Украины не только задержала рекордное количество коррупционеров, но и сейчас уже есть 1700 приговоров по этим делам", - заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Луценко выразил удовлетворение действиями прокуроров Днепропетровской области, назвав ее одной из лучших в этом направлении. За прошлый год органы прокуратуры Днепропетровской смогли отстоять наказание в 93 судебных приговорах.

Еще одним из важных вопросов, которые нарушил на совещании Генеральный прокурор, является уголовная ответственность за хищение государственных средств в ходе дорожного строительства.

Юрий Луценко отметил необходимость изучения состояния дорог после строительства и капитального ремонта в течение последних двух лет. В случае разрушения этих объектов - возбуждать уголовные дела и привлекать к уголовной ответственности заказчиков, исполнителей, работников технического надзора.