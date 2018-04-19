Руководитель фракции БПП Артур Герасимов назвал фейком обнародованную нардепом-беглецом Александром Онищенко аудиозапись, на которой он говорит с якобы президентом Петром Порошенко.

Об этом Герасимов сказал журналистам в кулуарах парламента, передает со ссылкой на .

"Именно часть "Блока Петра Порошенко" инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, которые касаются фейков. А фейки мы не комментируем", - ответил он.

18 апреля нардеп Александр Онищенко, который проживает в Испании, вышел в эфир одного из украинских телеканалов. Он включил аудиозапись своего разговора с человеком, голос которого похож на президента Петра Порошенко.

На записи мужчины договариваются относительно экс-министра экологии Николая Злочевского, который обладает газодобывающей компанией Burisma. По словам Онищенко, президенту предложили долю в компаниях Злочевского. После этого против экс-министра времен Януковича были закрыты все уголовные дела.

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