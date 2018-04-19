Кремль намерен превратить Донбасс в Абхазию или Приднестровье и не тратить на него лишних средств.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры и неформальный спичрайтер путинского помощника Владислава Суркова, выступил на страницах московского интернет-издания «Газета.ру» с большим интервью, посвященным донбасскому урегулированию, информирует svodka.net.

Чеснаков обычно говорит то, что Сурков хочет объяснить общественности — и сейчас это попытка истолковать фактический отказ чиновника от переговоров с американским посредником Куртом Волкером. После встречи в Дубае прошло уже три месяца и никаких планов продолжать общение в Кремле, бесспорно, нет. Жесткая и честная позиция Волкера не пришлась по вкусу ни Суркову, ни его хозяину.

А если нельзя обмануть — так зачем говорить? Ну и главный призыв к Волкеру — он должен перестать говорить правду, потому что правда, видите ли, нервирует «народные республики» и они с чем-то там «не согласны».

Интервью Чеснакова — демонстрация того, что в Кремле вообще решили отказаться от любых содержательных консультаций по Донбассу. «Нормандский» формат давно заморожен, Меркель, Макрон и Порошенко собираются встречаться без Путина. Теперь делается попытка отказаться разговаривать с американцами. Делом Минской группы останется разве что решение технических вопросов — как это обычно и бывало в инициированных Россией конфликтах на постсоветском пространстве. Что же Москва собирается делать дальше?

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Чеснаков и этого не скрывает: «Республики намерены провести выборы в установленные своими конституциями сроки. Было бы странным, если бы они заморозили этот процесс». Проще говоря, российским гауляйтерам в Донецке и Луганске дадут намек проводить новые выборы «глав республик» и «депутатов», что приведет к фактическому отказу от Минских соглашений и прекращению даже формального процесса «интеграции.

«Люди плохо живут по обе стороны линии соприкосновения. К сожалению, война по вине Украины продолжается. И пока она идет, трудно будет всем», — говорит Чеснаков. И это то, что будут объяснять оккупанты жителям захваченных территорий: плохо живете? Так понятно почему — война. Ее Украину устроила и не хочет прекращать! Ничего не напоминает?

Это, собственно, и есть тот самый компромисс, которого, наконец, достигли в Кремле. Только не с украинцами, не из европейцами, не из американцами, а с самими собой. Превращаем Донбасс в Абхазию или Приднестровье и не тратим на него лишних средств — самим нужны. А там и население уменьшится, разбежится, заводы и шахты окончательно остановятся. Просто будет хороший плацдарм. На будущее.

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Понятно, что представители других группировок — конкурентов Суркова — будут и дальше бегать к Путину и предлагать что-то свое. Но логика российского подхода очевидна. К тому же и в прошлом во время любых конфликтов на постсоветском пространстве Москва вела себя именно так. Почему сейчас должно быть иначе?

Единственное отличие — все те конфликты Москва на время, как в Грузии, или практически навсегда, как в Молдове, замораживала. Прекращала стрелять. И сейчас, если действительно будет принято окончательное решение о «легитимизации народных республик» и «выборы» гауляйтеров, состоится именно это — заморозка. А там уже Украине нужно будет решать, каким будет режим линии соприкосновения, превратится ли она в фактический границу с Россией или останется линией деградации нашей собственной государственности.

Однако чем раньше мы поймем российские намерения, чем быстрее расшифруем путинские и сурковские сигналы, тем меньше у нас будет иллюзий. Донбасс — как и Крым — давно уже перестал быть просто российско-украинским конфликтом. Он превратился в часть глобального противостояния России и цивилизованного мира. И решить этот конфликт сепаратно просто нельзя. Он не может быть решен без потрясения основ самой российской государственности, без поражения Кремля и капитуляции Путина перед Западом.

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