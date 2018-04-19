Депутат Николаевского облсовета Федор Барна по решению обладминистрации стал и.о. директора международного аэропорта. Ранее эту должность занимал Владислав Волошин, который покончил с собой 18 марта. Новый директор пообещал приложить все усилия для запуска международного аэропорта Фото: Международный аэропорт "Николаев" / Mykolaiv International Airport / Facebook Барна вступит в должность 20 апреля.В комментарии "Громадському" новый и.о. руководителя аэропорта отметил, что занимается проблемами предприятия с 2016 года."Нам сегодня нужен специалист-менеджер, который сумеет организовать эту работу, у которого есть большое желание, большая мотивация для того, чтобы аэропорт заработал", – заявил Барна.Он добавил, что нужно решить много организационных вопросов относительно аэродромной техники, строительства терминала и получения сертификата аэродрома.Барна является фигурантом расследования николаевских журналистов, напоминает "Громадське".В январе 2018 года журналисты обнародовали аудиозапись совещания, на котором голос, похожий на голос Барны настаивает на том, чтобы тогдашние руководители аэропорта Михаил Галайко, Максим Карпин и Владислав Волошин провели тендер на работы по ремонту аэровокзала, которые в то время уже выполняла николаевская компания "Житлопромбуд-8".Бывшего директора Галайко 26 декабря 2017 года задержали при попытке дать взятку губернатору Алексею Савченко.И.о. директора стал военный летчик, герой АТО Волошин. 18 марта он покончил с собой в своей служебной квартире.После его гибели временным директором аэропорта назначили Дмитрия Денисенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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