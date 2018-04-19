Суд дал дозволение на направление подозреваемого в убийстве жителя Тячевского района в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Как сообщила пресс-секретарь Ужгородского горрайонного суда Надежда Гейруш, экспертизу по 14-летнему подозреваемому была назначена следователем в рамках уголовного производства.

"По решению следственного судьи, предоставлено согласие на направление 14-летнего подозреваемого для помещения его в специализированное медицинское учреждение и проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы стационарно. Лицо направляется в специализированное медицинское учреждение на срок не более двух месяцев", - отметила Н. Гейруш.

В то же время, как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, прокуратура обжаловала в Апелляционный суд Закарпатской области решения суда по смягчению меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому - круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей. Напомним, что первоочередная квалификация данного преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.

"5 апреля прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, однако следственным судьей отказано в удовлетворении ходатайства прокурора и изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля), запретив ему покидать место своего проживания. Прокуратура, категорически не соглашаясь с таким решением суда, обжаловала его в апелляционный суд Закарпатской области", - сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

Кроме того, в с. Нижняя Апша Закарпатской области вчера состоялась акция протеста местных жителей с перекрытием автодороги. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, на митинг собрались около двух сотен селян. После того, как подозреваемого освободили из-под стражи, его увидели в родном селе, решив, что дело закрыто и он останется на свободе.

"Полиция выяснила обстоятельства, почему подозреваемый оставлял свой дом, находясь под домашним арестом. На месте мирного собрания в с. Нижняя Апша руководство ГУНП в Закарпатской области объяснило гражданам, что несовершеннолетний оставлял свое место жительства в рамках проведения с ним следственных действий, в частности находился у следователя. После общения с правоохранителями люди получили ответы на свои вопросы и разошлись, освободив проезжую часть. Следствие по этому делу продолжается. Точку в ней поставит суд", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Напомним, в с. Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес смертельные удары ножом своему 15-летнему знакомому. Решением Ужгородского горрайонного суда закарпатцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако впоследствии парню смягчили меру пресечения и поместили его под круглосуточный домашний арест с наложением запрета покидать место жительства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира