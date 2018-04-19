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Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС призвал отменить е-декларации активистов
19.04.2018 20:18
Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС призвал отменить е-декларации активистов
В документе также отмечается отсутствие прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции
Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина призывает Верховную Раду отменить положение об электронных декларациях для общественных организаций.
Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС призвал отменить е-декларации активистов Фото: www.ednist.info

Об этом говорится в заявлении, принятом комитетом на заседании, которое состоялось 18-19 апреля в Страсбурге.

"Сожалеем, что украинский парламент не принял законов, которые отменяют требования об электронном декларировании для активистов гражданского общества, работающих в сфере борьбы с коррупцией; призываем немедленно принять необходимые меры для его отмены", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается отсутствие прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Напомним, руководство Рады зарегистрировало новый законопроект, который отменяет обязательства по декларированию общественными активистами, что выполняют антикоррупционную деятельность, а также лицами, которые получали средства или имущество за счет международной технической помощи.

Как сообщалось, еврокомиссар Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с еще неотмененным требованием е-декларирования для активистов. Ган обвинил Киев в невыполнении своих обещаний.

Напомним, что во вторник, 3 апреля, Верховная Рада окончательно провалила отмену декларирования для антикоррупционных активистов. 

Ранее народные депутаты отказались не только отменить электронное декларирование для антикоррупционеров, но и отсрочить его на несколько месяцев.

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