В документе также отмечается отсутствие прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции

Об этом говорится в заявлении , принятом комитетом на заседании, которое состоялось 18-19 апреля в Страсбурге.

"Сожалеем, что украинский парламент не принял законов, которые отменяют требования об электронном декларировании для активистов гражданского общества, работающих в сфере борьбы с коррупцией; призываем немедленно принять необходимые меры для его отмены", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается отсутствие прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Напомним, руководство Рады зарегистрировало новый законопроект, который отменяет обязательства по декларированию общественными активистами, что выполняют антикоррупционную деятельность, а также лицами, которые получали средства или имущество за счет международной технической помощи.

Как сообщалось, еврокомиссар Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с еще неотмененным требованием е-декларирования для активистов. Ган обвинил Киев в невыполнении своих обещаний.

Напомним, что во вторник, 3 апреля, Верховная Рада окончательно провалила отмену декларирования для антикоррупционных активистов .