|Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС призвал отменить е-декларации активистов
|19.04.2018 20:18
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В документе также отмечается отсутствие прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупцииПарламентский комитет ассоциации ЕС-Украина призывает Верховную Раду отменить положение об электронных декларациях для общественных организаций.
Фото: www.ednist.info
Об этом говорится в заявлении, принятом комитетом на заседании, которое состоялось 18-19 апреля в Страсбурге.
"Сожалеем, что украинский парламент не принял законов, которые отменяют требования об электронном декларировании для активистов гражданского общества, работающих в сфере борьбы с коррупцией; призываем немедленно принять необходимые меры для его отмены", - говорится в заявлении.
В документе также отмечается отсутствие прогресса в проверке электронных деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции.
Напомним, руководство Рады зарегистрировало новый законопроект, который отменяет обязательства по декларированию общественными активистами, что выполняют антикоррупционную деятельность, а также лицами, которые получали средства или имущество за счет международной технической помощи.
Как сообщалось, еврокомиссар Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с еще неотмененным требованием е-декларирования для активистов. Ган обвинил Киев в невыполнении своих обещаний.
Напомним, что во вторник, 3 апреля, Верховная Рада окончательно провалила отмену декларирования для антикоррупционных активистов.
Ранее народные депутаты отказались не только отменить электронное декларирование для антикоррупционеров, но и отсрочить его на несколько месяцев.