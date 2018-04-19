Войска Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Крыму в 2014 году были готовы выполнять боевые задачи в случае введения военного положения.

Об этом сообщил прежний командующий ВМС Украины Юрий Ильин во время допроса по видеоконференции в деле о государственной измене Виктора Януковича, передает со ссылкой на .

В частности, согласно его словам, на территории Крыма были размещены и подготовлены к применению две батальонно-тактические группы, но только при условии введения военного положения.

"Что касается заявлений о неспособности войск, дислоцированных в Крыму, выполнять задачи. Я не согласен с этим. На территории Крыма было размещено и подготовлено к применению две батальонно-тактические группы, дислоцировались части специального назначения, которые могли выполнять задачи. Но только при условии введения военного положения",- заявил он.

Свидетель также отметил, что Черноморский флот занимал в тот момент нейтральную позицию.

"Также у нас были части спецназначения. Мы в своих докладах отмечали, что Черноморский флот занимал тогда нейтральную позицию", - добавил Ильин.

Напомним, ранее сообщалось, на суде над Виктором Януковичем прежний командующий Военно-морских сил Сергей Гайдук подтвердил, что в феврале-марте 2014 года российские военные блокировали украинские воинские части.

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