Сегодняшнее поколение популярного американского авто Ford Mustang получит гибридный двигатель уже в следующем году. Вместе с тем, до появления нового поколения, модель получит несколько масштабных рестайлингов.

В то время как мы терпеливо ждем, когда Форд презентует новое поколение 700-сильный GT500, самое популярное в мире спорткупе за 3 три года уже готовится к некоторым большим изменениям. Для начала отметим, что уже текущее поколение Мустанга получит гибридный движок, который намеревается выпустить в 2019г., а на рынке он появится уже в 2020г, информирует svodka.net.

Подобное заявление было сделано менеджером по маркетингу Ford Group, Кори Холтером во время общения с представителями СМИ. По его словам, гибридный Форд Мустанг поможет увеличить продажи на многих мировых рынках новых машин. Представитель машиностроителя также намекнул, что частично электрифицированный Mustang получит мощность равную двигателю V8.

Между тем, автолюбители ждут, когда уже официально презентуют новое «лицо» GT500 новой генерации. Машиностроитель намекнул, что может показать новое уже в конце 2018 года.

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