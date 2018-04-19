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В день финала Лиги чемпионов киевский транспорт будет возить футбольных болельщиков бесплатно
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19.04.2018 20:23
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Для обладателей билетов на финальный матч Лиги чемпионов, который
пройдет в Киеве, бесплатный проезд в метро и транспорте
"Киевпастранса" будет в течение 36 часов, а для аккредитованных на
мероприятие лиц – семь суток. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке УЕФА компенсирует "Киевпастрансу" расходы на
перевозку болельщиков Фото: Комунальне підприємство "Київпастранс"
/ Facebook "Речь идет о перевозке на матчи и с матчей. За это УЕФА,
согласно трехсторонним соглашениям, после соревнований выплатит
компенсацию. В целом мы ожидаем около 35 тыс.
болельщиков", – сказал первый заместитель председателя
Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.Таким
образом, болельщики с билетами смогут бесплатно ездить на городском
транспорте Киева с 00.00 26 мая по 12.00 27 мая (36 часов), а
аккредитованные лица – с 00.00 21 мая по 24.00 27 мая (семь
суток).Для обеих категорий будут также курсировать бесплатные
автобусы до аэропорта Борисполь.Финал Лиги чемпионов
состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты
Лиги чемпионов определятся по итогам матчей “Реал” –
“Бавария” и “Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры
пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.Финал
женской Лиги чемпионов сыграют 24 мая на стадионе "Динамо" имени
Валерия Лобановского. Кто сыграет в Киеве, определят в
полуфинальных матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер
Сити" – "Лион".
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