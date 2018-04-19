Для обладателей билетов на финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве, бесплатный проезд в метро и транспорте "Киевпастранса" будет в течение 36 часов, а для аккредитованных на мероприятие лиц – семь суток. Этот материал можно прочитать и на украинском языке УЕФА компенсирует "Киевпастрансу" расходы на перевозку болельщиков Фото: Комунальне підприємство "Київпастранс" / Facebook "Речь идет о перевозке на матчи и с матчей. За это УЕФА, согласно трехсторонним соглашениям, после соревнований выплатит компенсацию. В целом мы ожидаем около 35 тыс. болельщиков", – сказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.Таким образом, болельщики с билетами смогут бесплатно ездить на городском транспорте Киева с 00.00 26 мая по 12.00 27 мая (36 часов), а аккредитованные лица – с 00.00 21 мая по 24.00 27 мая (семь суток).Для обеих категорий будут также курсировать бесплатные автобусы до аэропорта Борисполь.Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Финалисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей “Реал” – “Бавария” и “Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.Финал женской Лиги чемпионов сыграют 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кто сыграет в Киеве, определят в полуфинальных матчах: "Челси" – "Вольфсбург" и "Манчестер Сити" – "Лион". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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