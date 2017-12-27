|Луценко заявил о планах провести новую спецконфискацию средств у Януковича и его окружения
|27.12.2017 13:29
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Генпрокурор надеется при этом преодолеть небрежность чиновников, которые взяли деньги и не смогли донести их до людейГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил планы вернуть в начале 2018 года в бюджет еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Виктор Янукович. Фото: tsn.ua
Об этом он заявил во время интервью украинским телеканалам во вторник вечером, передает " Интерфакс-Украина ".
"У нас есть план спецконфискуваты еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств из-за халатности тех, кто принял средства и не смог донести их до людей ", - сказал генпрокурор.
Также Луценко отметил, что с 22 млрд грн спецконфискованных в июне средств по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд, что, по его мнению, служит показателем вопиющей халатности чиновников.
Напомним, ранее Суд ЕС признал законным замораживание активов Виктора Януковича и его сына .
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