Генпрокурор надеется при этом преодолеть небрежность чиновников, которые взяли деньги и не смогли донести их до людей

Об этом он заявил во время интервью украинским телеканалам во вторник вечером, передает " Интерфакс-Украина ".

"У нас есть план спецконфискуваты еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств из-за халатности тех, кто принял средства и не смог донести их до людей ", - сказал генпрокурор.

Также Луценко отметил, что с 22 млрд грн спецконфискованных в июне средств по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 млрд, что, по его мнению, служит показателем вопиющей халатности чиновников.