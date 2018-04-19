Из-за сообщения о минировании в одном из торгово-развлекательных центров Херсона была проведена проверка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает .

"Сегодня около 14:20 на электронную почту Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступило письмо с информацией о заминировании торгово-развлекательного центра в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали около 700 человек.

"Взрывоопасные и подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение о заминировании оказалось ложным", - отметили в полиции.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению лица псевдоминера.

Напомним, помещения хозяйственного суда Запорожской области проверяли на наличие взрывчатки.

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