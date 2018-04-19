|Така собі реклама: Настя Каменських розчарувала відвертим образом (ФОТО)
|19.04.2018 20:28
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Відома співачка Настя Каменських здивувала своїх шанувальників відвертим образом: у Інстаграмі зірка поділилася світлиною, на якій позує у білих трусах та спортивному бомбері.
Таким чином зірка вирішила оригінально прорекламувати речі з власної колекції спортивного одягу NKsport, адже бомбер з логотипом за 1500 гривень створений за мотивами кліпу на сингл "Дай мені".
Шанувальники, втім, розкритикували зірку: "Надто товста, дупу підкачай", "Це така реклама?", "Дуже відверто і негарно".
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