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Така собі реклама: Настя Каменських розчарувала відвертим образом (ФОТО)
19.04.2018 20:28
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Відома співачка Настя Каменських здивувала своїх шанувальників відвертим образом: у Інстаграмі зірка поділилася світлиною, на якій позує у білих трусах та спортивному бомбері.

Таким чином зірка вирішила оригінально прорекламувати речі з власної колекції спортивного одягу NKsport, адже бомбер з логотипом за 1500 гривень створений за мотивами кліпу на сингл "Дай мені".

Шанувальники, втім, розкритикували зірку: "Надто товста, дупу підкачай", "Це така реклама?", "Дуже відверто і негарно".

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