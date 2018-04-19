Аргентина согласилась выдать Украине женщину, подозреваемую в растрате 1,2 млн гривень. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Все меньше остается мест в мире для укрытия преступников… Компетентные органы Аргентинской Республики удовлетворили требование о выдаче гражданки Украины М. для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн, информирует svodka.net.

Решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности и является беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества, учитывая отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентинской Республикой в сфере экстрадиции», — написал он в Фейсбуке.

При этом существуют определенные логистические сложности в осуществлении экстрадиции, так как Аргентина находится на другом конце мира и доставка подозреваемой в Украину требует договоренностей с транзитными странами.

Подробности о подозреваемой пока не сообщаются.

Читайте: О второсортности и малорусскости, - Олег Пономарь

Сводка.нет - Новости Украины и Мира