Украина до конца июня подаст иск против РФ шестой иск в Европейский
суд по правам человека, заявил министр юстиции Павел Петренко.
Петренко: Детали разглашать не буду, чтобы этим не воспользовалось
государство-агрессор Фото: Павло Петренко / Facebook "Речь идет о
защите прав политических заключенных. Детали, с учетом того, что мы
готовим доказательную базу и текст заявления вместе с нашими
международными экспертами, которых мы привлекли, я не уполномочен
на этом этапе разглашать, чтобы этим не воспользовалось
государство-агрессор", – подчеркнул Петренко.По его словам, иск
будет подан в течение ближайших месяцев."Очень рассчитываем, чтобы
это дело имело еще и практический политический характер и дало
возможность дополнительных инструментов возвращения украинцев из
российского плена", – добавил Петренко.С начала российской агрессии
Украина подала уже пять исков против России в ЕСПЧ.
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