Украина до конца июня подаст иск против РФ шестой иск в Европейский суд по правам человека, заявил министр юстиции Павел Петренко. Петренко: Детали разглашать не буду, чтобы этим не воспользовалось государство-агрессор Фото: Павло Петренко / Facebook "Речь идет о защите прав политических заключенных. Детали, с учетом того, что мы готовим доказательную базу и текст заявления вместе с нашими международными экспертами, которых мы привлекли, я не уполномочен на этом этапе разглашать, чтобы этим не воспользовалось государство-агрессор", – подчеркнул Петренко.По его словам, иск будет подан в течение ближайших месяцев."Очень рассчитываем, чтобы это дело имело еще и практический политический характер и дало возможность дополнительных инструментов возвращения украинцев из российского плена", – добавил Петренко.С начала российской агрессии Украина подала уже пять исков против России в ЕСПЧ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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