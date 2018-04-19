|О второсортности и малорусскости, - Олег Пономарь
|19.04.2018 20:37
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Украина — великая Нация. Украина — очень красивая и прекрасная Нация, пишет в Фейсбуке известный блогер.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Второсортность и меньшебратскость навязывались нам пропагандой и всем укладом жизни на протяжении веков. Но большинство в Украине избавились от этого чувства за 4 года. Для тех, кто еще не совсем избавился, — этот пост, информирует svodka.net.
Нация — как человек. Не будешь себя любить — никто тебя не полюбит. Не будешь себя почитать — никто не будет тебя почитать.
Украина — великая Нация. Украина — очень красивая и прекрасная Нация.
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Украина имеет древнейшую европейскую историю и культуру.
Украинцы — одни из самых лучших воинов в мире. Одни из самых смелых, профессиональных (исторически традиционно) и благородных воинов в мире. Но и одни из самых беспощадных к своим врагам.
Украинцы — одна из самых трудолюбивых Наций в мире.
Украинцы очень любят и ценят Добро, Правду и
Справедливость.
И мы должны точно так же, как и другие европейские нации, гордиться собой. Уважать друзей и ненавидеть врагов. Любить себя. Верить в себя.
Великие между равных.
Равные между великих.
Только так!