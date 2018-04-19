|"Донецкоблэнерго" подало заявку на ремонт поврежденной ЛЭП у насосной станции в Донецкой области
|19.04.2018 20:39
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Через пошкодження ЛЕП Майорська 110 на території «сірої зони» насосна станція 3-го підйому каналу Сіверський Донець-Донбас залишилася без резервного вводу. Для проведення обстеження аварійної ділянки та ремонтних робіт ДТЕК Донецькобленерго подано заявку до СЦКК та ДОВЦА.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 квітня 2018 р.
17 апреля в 15.40 был обстрелян автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили. Авдеевка и часть Донецка останутся без воды.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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