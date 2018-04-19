Для обследования аварийного участка и ремонтных работ на поврежденной линии электропередач на канале Северский Донец "ДТЭК Донецкоблэнерго" подало заявку в общий центр по координации и контролю режима прекращения огня и в Донецкую облгосадминистрацию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Насосная станция осталась без резервного ввода из-за повреждения ЛЭП Фото: ЕРА Об этом в своем Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины."Из-за повреждения ЛЭП "Майорская 110" на территории "серой зоны" насосная станция 3-го подъема канала Северский Донец – Донбасс осталась без резервного ввода. Для проведения обследования аварийного участка и ремонтных работ "ДТЭК Донецкоблэнерго" подало заявку в СЦКК и Донецкую облгосадминистрацию", – говорится в сообщении. Через пошкодження ЛЕП Майорська 110 на території «сірої зони» насосна станція 3-го підйому каналу Сіверський Донець-Донбас залишилася без резервного вводу. Для проведення обстеження аварійної ділянки та ремонтних робіт ДТЕК Донецькобленерго подано заявку до СЦКК та ДОВЦА. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 квітня 2018 р. 17 апреля в 15.40 был обстрелян автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили. Авдеевка и часть Донецка останутся без воды.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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