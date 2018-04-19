Минимальная пенсия тех, кто много работал, но мало зарабатывал, может вырасти с 1490 до 1680 грн. Это произойдет, когда минимальная зарплата украинцев повысится до 4200 грн, передает со ссылкой на .

В Украине на размер пенсии влияет средняя зарплата по стране, собственная зарплата и стаж. Каждый отработанный год может увеличить пенсию на 1%. Тогда пенсия тех, кто мало зарабатывал, но имеет большой стаж, будет колебаться на уровне минимальной, пишет Обозреватель.

В то же время в Кабмине формулу для таких украинцев менять не будут. Однако планируют увеличивать минимальную пенсию за счет увеличения размера минимальной зарплаты.

Сегодня те, кто выполнил требования по стажу (женщины - 30 лет, мужчины - 35 лет) при достижении 65 лет должны получать как минимум 40% минимальной зарплаты.

С 1 апреля 2018 года в Украине меняется порядок перерасчета пенсий работающих пенсионеров. Если раньше они должны были обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства, то теперь перерасчет будет происходить автоматически.

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