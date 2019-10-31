«Динамо» — «Шахтер»: фантастическая развязка

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Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко откровенно удивил ротацией на матч. Лидер команды Виктор Цыганков сместился с привычного для себя правого фланга в центр под нападающим, тогда как вакантное место справа занял Караваев. Зато Беньямин Вербич, которого также пробовали несколько раз под нападающим, на этот раз сыграл на родном левом фланге.

«Динамо» после серии неудач хотело реабилитироваться перед своими болельщиками и начало матч очень живо. За первые 10 минут встречи киевляне нанесли сразу 4 неплохих удара. Началось все на 2 минуте, когда Вербич пробивал с подбора — донетчан выручил Пятов, который далеко не без трудностей перевел мяч в штангу, от которой «круглый» ушел на угловой. Вскоре свои удары наносили Караваев, Сидорчук и Беседин, но все они хоть и несли опасность, но цели так и не достигли. Чего нельзя сказать о ударе Сидорчука на 22 минуте! Сергей просто феноменальным ударом с метров 25-и поразил дальний угол ворот «Шахтера» так, что Пятов даже не шелохнулся, проводя мяч взглядом! И тут «Динамо» понесло. «Бело-синие» на кураже понеслись вперед, однако кроме позиционного преимущества больше похвастать ничем не смогли. Вспомнить лишь можно опасный прострел Кендзеры справа на Беседина, но Артем буквально на пару сантиметров разминулся с мячом. Шахтер же свой первый удар нанес на 30 минуте, а в створ донетчане попали лишь в компенсированное время: сначала Марлос пробивал пяткой с линии штрафной, а затем и Конополянка стрелял издали, но в обоих случаях уверенно действовал Бущан.

Со стартом второй половины встречи «горняки» активизировались и владели позиционным преимуществом, которое выливалось лишь в полумоменты. Например, Коноплянка пытался попасть в дальний угол своим фирменным ударом с места левого полусреднего, однако в створ не попал. Ближе к середине тайма «Динамо» удалось выровнять игру и создать свой ряд моментов. Сначала Беседин отобрал мяч у Матвиенко и попытался перебросить Пятова — чуть выше. Затем у Миколенко после подачи слева и рикошета практически получилось сделать то, что не получилось у Беседина, но на чеку был голкипер донетчан. Затем опасно было уже у ворот киевлян: Тайсон решил пробить со штрафного нестандартно низом — мяч разминулся с ближней штангой. Далее Степаненко пробивал головой после подачи с углового, но «Динамо» выручил Бущан, намертво словив мяч. Ну а на 90 минуте в игру вмешался уже арбитр: Шепелев сыграл грубо, подкатившись сзади под Тайсона и рефери тут же показал полузащитнику «бело-синих» прямую красную. Как же тут не вспомнить об эпизоде в первом тайме, когда Степаненко точно так же сфолил на Вербиче, но получил лишь желтую. Ну а закончилось все угловым у ворот хозяев на 90+2 минуте: после серии заблокированных ударов мяч отлетел к Степаненко, который сходу из-за пределов штрафной ударил в дальний угол — Бущан хоть и дотянулся до мяча, но отбить «круглого» не сумел. 1:1, и уставшие команды ждал еще и овертайм.

Овертайм начался при преимуществе гостей, ведь «Динамо» было в меньшинстве после удаления Шепелева. Но долго так не продолжалось: опять таки вездесущий Степаненко снова сфолил на Вербиче и вновь получил желтую, которая стала для него второй. Определенные «качели» продолжились, и уже «Динамо» перехватило инициативу. Кроме удаления в первом овертайме можно вспомнить лишь удар Гармаша издали — Пятов был на месте.

А вот во втором овертайме все перевернулось. Игра больше была похожа на шахматную партию, чем на футбол. Все устали и никто не хотел рисковать, лишь лениво разгоняя свои атаки. Одна из таких атак завершилась угловым у ворот гостей на 109 минуте встречи. После великолепной подачи де Пены, который вышел на замену уже в овертайме, Денис Попов показал просто невероятное стремление забить, и выпрыгнув выше всех в штрафной соперника просто вколотил мяч в сетку головой! Это первый забитый мяч молодого защитника во взрослой карьере игрока. Донетчане же ответить уже ничем не смогли: времени было немного, да и сил ничтожно мало. 2:1 — «Динамо» идет дальше.

Таким образом киевляне обеспечили себе участие в 1/4 финала Кубка Украины, а действующие обладатели трофея вылетели из розыгрыша в этом сезоне. Следующий свой матч «бело-синие» проведут уже в это воскресенье, 3 ноября против «Львова». Матч состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Фоторепортажи Популярные теги музыка, зима, Порошенко, митинги, Одесса, фотографы, Динамо, Донбасс, футбол, Дмитрий Дятлов, фестивали, депутаты, традиции, оккупация, Нацгвардия, столкновения, тест-драйв, НАТО, полиция, знаменитости, фотоподборки, фотопроект, Львів, кошки, спорт, Шахтер, корабли, соревнования, концерты, политики, общество, Путин, ВСУ, политика, автомобили, город, путешествия, живопись, животные, вера, Россия, Львов, юмор, Александр Зубко, самолеты, церковь, бизнес, история, джаз, Киев, солдат, авиация, архитектура, досуг, выставки, беспорядки, Саакашвили, культура, Карпаты, дети, акции, дизайн, война, туризм, портрет, суд, марш, учения, США, пейзажи, транспорт, заводы, цирк, Майдан, парады, протесты, ЗСУ, уикенд, стихийные бедствия, технологии, искусство, военная техника, Верховная Рада, праздники, катастрофы, фотоконкурсы, АТО, экология, женщины, аннексия Крыма, природа, #Євромайдан, Сергей Смоленцев, мир, ВМС, фотография, люди, мода, выборы, милиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис музыка, зима, Порошенко, митинги, Одесса, фотографы, Динамо, Донбасс, футбол, Дмитрий Дятлов, фестивали, депутаты, традиции, оккупация, Нацгвардия, столкновения, тест-драйв, НАТО, полиция, знаменитости, фотоподборки, фотопроект, Львів, кошки, спорт, Шахтер, корабли, соревнования, концерты, политики, общество, Путин, ВСУ, политика, автомобили, город, путешествия, живопись, животные, вера, Россия, Львов, юмор, Александр Зубко, самолеты, церковь, бизнес, история, джаз, Киев, солдат, авиация, архитектура, досуг, выставки, беспорядки, Саакашвили, культура, Карпаты, дети, акции, дизайн, война, туризм, портрет, суд, марш, учения, США, пейзажи, транспорт, заводы, цирк, Майдан, парады, протесты, ЗСУ, уикенд, стихийные бедствия, технологии, искусство, военная техника, Верховная Рада, праздники, катастрофы, фотоконкурсы, АТО, экология, женщины, аннексия Крыма, природа, #Євромайдан, Сергей Смоленцев, мир, ВМС, фотография, люди, мода, выборы, милицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи informator.ua Киев, Украина 31.10.2019



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