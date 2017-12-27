Откровенный клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом. Видео собрало за несколько дней почти 8 миллионов просмотров.

В клипе на песню Krippy Kush артистка показана топлес, с заклеенными черной лентой сосками. Кроме того, она примеряет на себя БДСМ-образы.

Композиция записана в тандеме с рэперами Фарруко, Трэвисом Скоттом и Бэдом Банни.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, популярная американская певица Кэти Перри презентовала новый клип на композицию под названием Hey Hey Hey.

Ролик за сутки собрал свыше 2,9 миллионов просмотров на YouTube-канале артистки. В видео Перри предстает в образе аристократки, проживающей в XVIII веке, которая не желает выходить замуж, а вместо этого мечтает стать Жанной д'Арк.

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