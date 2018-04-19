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Бутусов: Онищенко – человек беспринципный. Но это не позволяет полностью игнорировать его аудиозаписи
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19.04.2018 20:47
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Если власть в Украине не проверит аудиозаписи, сделанные беглым
нардепом Александром Онищенко, это "станет пятном" на государстве и
президенте, считает украинский журналист Юрий Бутусов. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Бутусов: Если
это ложь, то дело чести государства – в полной мере
опровергнуть записи Фото: Юрий Бутусов / Facebook "От реакции
государства зависит оценка этого события. Это репутация всей
Украины и вовсе не рядовое событие. Да, Онищенко – это человек
беспринципный, который кого угодно и что угодно продаст и предаст,
клейма на нем негде ставить. Но это отнюдь не означает, что
негативное восприятие этого персонажа позволяет полностью
игнорировать его аудиозаписи. Наоборот, если это ложь, то дело
чести государства – в полной мере опровергнуть записи", –
написал он.По словам журналиста, в случае непринятия "самых
серьезных мер к установлению истины это станет пятном на
государстве и на президенте и дискредитирует власть в
целом"."Президент должен найти мужество, плюнуть на слава и
показать, что он – государственный деятель, честно выступить
по данному поводу. В данном деле нужна полная гласность", –
считает Бутусов.Он сравнил записи Онищенко с записями убитого
журналиста Георгия Гонгадзе."Дело Гонгадзе до конца не
довели – что ж, вероятно, дело Онищенко станет ключевым
фактором, который изменит сознание в обществе и между наших
политических лидеров", – предположил Бутусов.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2137400586300226
Онищенко, который в Украине фигурирует в деле о
злоупотреблениях при реализации газа, время от времени публикует
записи своих разговоров якобы с президентом Украины Петром
Порошенко. 18 апреля скорый нардеп обнародовал запись
разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают
закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая
Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас
опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр
Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации
Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее
комментировать.
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