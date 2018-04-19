Если власть в Украине не проверит аудиозаписи, сделанные беглым нардепом Александром Онищенко, это "станет пятном" на государстве и президенте, считает украинский журналист Юрий Бутусов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бутусов: Если это ложь, то дело чести государства – в полной мере опровергнуть записи Фото: Юрий Бутусов / Facebook "От реакции государства зависит оценка этого события. Это репутация всей Украины и вовсе не рядовое событие. Да, Онищенко – это человек беспринципный, который кого угодно и что угодно продаст и предаст, клейма на нем негде ставить. Но это отнюдь не означает, что негативное восприятие этого персонажа позволяет полностью игнорировать его аудиозаписи. Наоборот, если это ложь, то дело чести государства – в полной мере опровергнуть записи", – написал он.По словам журналиста, в случае непринятия "самых серьезных мер к установлению истины это станет пятном на государстве и на президенте и дискредитирует власть в целом"."Президент должен найти мужество, плюнуть на слава и показать, что он – государственный деятель, честно выступить по данному поводу. В данном деле нужна полная гласность", – считает Бутусов.Он сравнил записи Онищенко с записями убитого журналиста Георгия Гонгадзе."Дело Гонгадзе до конца не довели – что ж, вероятно, дело Онищенко станет ключевым фактором, который изменит сознание в обществе и между наших политических лидеров", – предположил Бутусов. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2137400586300226 Онищенко, который в Украине фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, время от времени публикует записи своих разговоров якобы с президентом Украины Петром Порошенко. 18 апреля скорый нардеп обнародовал запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас опубликовать это в связи с презентацией своей книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки это онищенко что бутусов дело Теги: политика