|Запрет Telegram: США призывают Россию остановить ограничение свободы выражения мнений
|19.04.2018 20:50
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США поддерживают призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире пересмотреть решение запретить TelegramПоверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что Соединенные Штаты Америки "глубоко обеспокоены" через "длительный тренд ограничения свободы выражения мнений" в России.
Фото: Telegram
Об этом он заявил в Вене после того, как российские власти запретили доступ к мессенджеру Telegram, пишет "Радио Свобода".
По его словам, Россия как государство-участник ОБСЕ должна позволить "свободные СМИ и свободу слова без лишнего вмешательства правительства".
Он отметил, что США поддерживают призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире пересмотреть решение запретить Telegram.
Напомним, что Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые используются мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.
Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджер будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировки, установленные российскими властями.
Санкции связаны с изменениями в закон "О персональных данных", которые вступили в силу в России 1 сентября 2015 года. Закон обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории РФ. В середине ноября 2016 года в список нарушителей прав субъектов персональных данных была внесена соцсеть LinkedIn. Весной 2017 года Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.