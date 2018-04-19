США поддерживают призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире пересмотреть решение запретить Telegram

Об этом он заявил в Вене после того, как российские власти запретили доступ к мессенджеру Telegram, пишет "Радио Свобода".

По его словам, Россия как государство-участник ОБСЕ должна позволить "свободные СМИ и свободу слова без лишнего вмешательства правительства".

Он отметил, что США поддерживают призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире пересмотреть решение запретить Telegram.

Напомним, что Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые используются мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджер будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировки, установленные российскими властями.