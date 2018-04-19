Сегодня нужно направить серьезные усилия для разминирования территории Донбасса для того, чтобы не была осложнена работа миротворческой миссии. Такое мнение высказал прежний посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Патричиу Джон Хербст во время неформальной парламентской минской платформы, слова которого приводит первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает

По словам первого вице-спикера, во время встречи с послом Джоном Гербстом обменялись мнениями относительно перспектив и концепции миротворческой миссии на Донбассе и ее мандата.

"Посол Хербст занимает позицию, что нужно усиливать санкции против РФ до полного обновления территориальной целостности и суверенитета Украины. К сожалению, сегодня злоупотребление правом вето со стороны РФ в Совбезе ООН затрудняет принятие какой-либо резолюции, но очень важно продолжать работу с партнерами о возможности внедрения миссии", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что Хербст обратил особое внимание на необходимость широкого мандата для миссии и переходной администрации, также необходимость серьезных усилий по разминированию, поскольку невыполнение этой предпосылки усложнит работу миротворцев.

Ранее руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский заявил, что разминирование территории Донецкой и Луганской областей после полного прекращения боевых действий может длиться от 10 до 20 лет.

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