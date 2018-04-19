В небольшом американском городке Америкус учащаяся одной из местных школ Александреа Кларк приехала на выпускной вечер в настоящем гробу.

Это просто то, чем я занимаюсь. Это моя карьера, которую я планирую делать и дальше. Я люблю свою работу», — цитирует эпатажную школьницу UPI, информирует svodka.net.

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Очевидцы инцидента рассказывают, что были шокированы, когда на школьный праздник приехал катафалк и из него выгрузили лакированный гроб. Все были крайне удивлены, когда из него появилась улыбающаяся Александра. Девушка созналась, что причина поступка — ее карьера в похоронном бюро, которой она обязана многим.

Впрочем, по словам находчивой девушки, ее поступок имел и иные цели. Александра хотела показать одноклассникам, что не следует на выпускном и после него злоупотреблять поступками, которые могут свести молодую жизнь в гроб.

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