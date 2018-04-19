Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области .

33-летний гражданин соседнего государства подозревается правоохранительными органами своей Родины в организации террористической организации и участии в ее деятельности, а также в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но он бежал из своей страны, следовательно он был объявлен в межгосударственный розыск.

Установлено, что территорию Украины правонарушитель пересек нелегально в марте этого года. В Одессе он жил в частном арендованном доме, где его и обнаружили.

Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.