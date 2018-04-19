|В ООН выразили обеспокоенность обстрелом Донецкой фильтровальной станции
|19.04.2018 20:59
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В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что обеспокоены обстрелом Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении Управления в Twitter.
"Восточная Украина: мы шокированы тем, что работники головной станции по очистке воды в Донецкой области, которая обслуживает 345 тыс. Жителей, снова попали под обстрел - в третий раз в этом году. Достаточно заставлять невинных гражданских лиц расплачиваться за этот конфликт ", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, из-за обстрела была приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции.
"Сегодня в 15:40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Чуть позднее, для жителей Авдеевки организовали подвоз питьевой воды из-за прекращения водоснабжения Донбасса в связи с отключением Донецкой фильтровальной станции.
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