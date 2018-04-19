Главное, о чем стоит задуматься в Украине, глядя на войну Роскомнадзора с Telegram, это о том, что нам нельзя довести ситуацию до такого же абсурда.

В России разворачивается феерическая эпопея с запретом мессенджера Telegram. А его создателя Павла Дурова объявляют то героем, то предателем нации. Вот какие выводы может сделать из происходящего Украина.

Итак, создатель Telegram отказался передать российским властям ключи шифрования. И Роскомнадзор “уложил” половину российского интернета и даже собственный сайт в нелепых попытках заблокировать работу популярного мессенджера. Об этом сообщает "Новое время", информирует svodka.net.

А все потому, что для блокировки мессенджера требуется блокировка IP-адресов серверов, которые используются в его работе. А Дуров хитро завязал работу мессенджера на хостинги крупных компаний вроде Google и Amazon. Ресурс IP-адресов в интернете ограничен, следовательно хостеры часто используют один и тот же айпишник для разных ресурсов на одном сервере.

В итоге блокировка IP-адресов серверов, связанных с Telegram, приводит к блокировке прочих ресурсов, которые используют эти айпишники.

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Создатель Telegram Павел Дуров успешно противостоит Кремлю

В общем, для краткости просто сойдемся на том, что для блокировки Telegram нужно отключить половину интернета.

И это не будет гарантией блокировки мессенджера. Поскольку перенос серверов на новые айпишники – дело считанных минут. Да и VPN никто не отменял. В России уже не работает куча интернет-сервисов, а Telegram все равно работает.

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Словом, эту войну Кремлю не выиграть. Технологии сильнее тоталитаризма.

Об этом знает любой человек, который пробовал пользоваться интернетом, к примеру, в Китае. Я замечательным образом постил фото в запрещенные китайскими властями Facebook и Instagram, стоя в центре Пекина. А Китай вбухал в свою машину интернет-цензуры такие деньги, которые Кремль жаба задавит потратить.

Меня попутно потешает другое. Целый ряд известных российских блоггеров начали активно жаловаться на то, что Дуров – эгоистичная сволочь. Мол, из-за своих шкурных интересов он сделал так, что теперь у россиян не будет нормального интернета.

Т.е. свой праведный гнев против блокировок они обращают не на тех, кто блокирует (что было бы логично), а на того, кого блокируют.

Эта запредельно рабская психология находится за пределами моего понимания. Власть пытается нагнуть отдельно взятый сервис, который отказывается идти на компромисс и сдать властям личную переписку пользователей. Вот так выглядит этот конфликт. Как можно перекрутить это до такой степени, чтобы Дуров оказался виноват, мне не ясно.

Помните ситуацию с требованием ФБР к Apple дать ключи шифрования к телефону погибшего террориста? Тим Кук не пошел на встречу властям. И что? Apple здравствует и по этот день.

В общем, на вынесенный в заголовок этой колонки вопрос у меня есть простой ответ. Дуров — вовсе не сволочь.

Но это так, замечание по ходу пьесы.

А главное, о чем стоит задуматься в Украине, глядя на войну Роскомнадзора с Telegram, это о том, что нам нельзя довести ситуацию до такого же абсурда.

В прошлом году народ почти молча принял запрет российских соцсетей, мол, война оправдывает лишение некоторых свобод.

Сегодня в Раде лежат законопроекты о DPI и оборудовании для тотальной слежки в интернете. Т.е. у нас во власти есть люди, которые подумывают о том же сценарии, который избрали для себя Россия, Китай и Северная Корея.

Пока это остается на уровне разговоров, но где гарантия, что завтра властьимущим не взбредет в голову поиграться в Путина, пугая граждан Украины тлетворным интернет-влиянием этого самого Путина?

Так вот. То, что творится в России, показывает, что это бессмысленно. Тоталитаризм заведомо слабее новых технологий.

И об этом знаю не только я, человек, способный сам настраивать VPN-сервера, и похожие на меня “задроты”. Об этом знает таксист, который вчера вез меня по Яндекс.Навигатору, который уже почти год запрещен в Украине.

Надеюсь, у тех людей, которые вынашивают планы немного придушить свободу в интернете в Украине, хватит мозгов, чтобы изучить российский опыт и отказаться от этих нелепых замыслов.

Тотальный контроль за гражданами в интернете – это не только издевательство над демократией. Это еще и попросту – полный идиотизм.

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