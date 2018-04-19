"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 19 апреля.
Главное за четверг Фото: pixabay.com; Оболонський районний суд
міста Києва / Facebook Блокируют сигнал росТВГосспецсвязи
Украины ввело в действие систему блокирования
сигнала вещания российских телеканалов на районы, прилегающие
к зоне боевых действий на Донбассе.Секретарь СНБО Александр
Турчинов заявил, что аналогичная технология будет
применяться вдоль всей границы с Россией.Бегство моряков
"Норда"Два члена экипажа задержанного украинскими пограничниками
крымского сейнера "Норд" обманным путем
покинули территорию Украины. Они вылетели в Беларусь по
поддельным документам, выданным в Генеральном консульстве РФ в
Харькове, заявили в Госпогранслужбе.Обращение к патриархуВерховная
Рада проголосовала за проект постановления о
поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к
вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса (указа) об
автокефалии православной церкви в Украине.Демарш адвокатов
ЯнуковичаСудья на процессе по делу о госизмене экс-президента
Украины Виктора Януковича объявил о завершении судебного
следствия и переходе к дебатам.Защитники Януковича в знак
протеста покинули заседание. Они требовали продолжить
допрос свидетелей.Дебаты перенесены на 3 мая.Спецназ под
ВинницейВ селе Вербка Винницкой области спецподразделение КОРД
провело операцию "Гром" по задержанию местного жителя, который
угрожал своей жене ружьем. В ходе операции задействовали
вертолет. Дебошир задержан.ГПУ обещает неприятности
нардепамГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в
Днепре заявил, что у него есть материалы, которые являются
основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных
депутатов. По данным СМИ, в этот перечень входят
нардепы от Оппозиционного блока Александр Вилкул и Дмитрий
Колесников.Массовые задержания в АрменииУчастники акций протеста в
Ереване заблокировали вход в резиденцию премьер-министра
Армении. Полиция задержала 122 протестующих.
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