Холдинговая компания “Киевгорстрой” заняла первое место в рейтинге застройщиков, достойных народного доверия — 2017. Соответствующее ранжирование проводилось в рамках профессиональной премии Realt Golden Key, передает со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, один из объектов “Киевгорстроя” — ЖК на пересечении ул. Новомостицкой и Замоквецкой, признали одним из лучших жилых комплексов Киева в разделе “эконом-класс”.

По словам председателя правления-президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, награда является еще одним подтверждением надежности компании.

“Киевгорстрой” в течение 62 лет поддерживает звание надежного застройщика. Абсолютно все свои объекты компания достраивает до конца. Люди, которые покупают у нас недвижимость, точно знают, что компания выполнит абсолютно все взятые на себя обязательства. И такого рода награды является очередным тому подтверждением", - отметил Игорь Кушнир.

Как отмечают организаторы, в премию было заявлено более 100 строительных проектов, которые избирались в четырех номинациях в соответствии с классом застройки. Кроме того, отдельно номинировались объекты с лучшей архитектурой, инфраструктурой и соотношением цена/качество.

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