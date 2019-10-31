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НАТО предоставит Украине более €40 млн
31.10.2019 15:56
Столтенберг заявил, что НАТО даст Украине более 40 млн евро Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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