|В Таиланде двенадцать футболистов пропали в пещере
|25.06.2018 14:49
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На севере Таиланда, в провинции Чианграй, двенадцать футболистов потерялись в пещере Кхао Луанг, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что подростки пошли на прогулку между скал в городе Чианг Рай, который расположен близко джунглей, но путешествие прервал дождь.
Спасатели предполагают, что именно непогода и вода, которая залила пещеру, помешала им вовремя выйти на свет.
На данный момент подростков разыскивают вдоль всей восьмикилометровой ловушки.
Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер.Всего на борту воздушного судна находились шесть человек.
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