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В Таиланде двенадцать футболистов пропали в пещере
25.06.2018 14:49

На севере Таиланда, в провинции Чианграй, двенадцать футболистов потерялись в пещере Кхао Луанг, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что подростки пошли на прогулку между скал в городе Чианг Рай, который расположен близко джунглей, но путешествие прервал дождь.

Спасатели предполагают, что именно непогода и вода, которая залила пещеру, помешала им вовремя выйти на свет.

На данный момент подростков разыскивают вдоль всей восьмикилометровой ловушки. 

Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер.Всего на борту воздушного судна находились шесть человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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