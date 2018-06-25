На севере Таиланда, в провинции Чианграй, двенадцать футболистов потерялись в пещере Кхао Луанг, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что подростки пошли на прогулку между скал в городе Чианг Рай, который расположен близко джунглей, но путешествие прервал дождь.

Спасатели предполагают, что именно непогода и вода, которая залила пещеру, помешала им вовремя выйти на свет.

На данный момент подростков разыскивают вдоль всей восьмикилометровой ловушки.

Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер .Всего на борту воздушного судна находились шесть человек.

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