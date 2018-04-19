|Гройсман будет участвовать в выборах в 2019 году
|19.04.2018 21:05
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Украины Владимир Гройсман заявил, что будет принимать участие в очередных парламентских выборах. Об этом он сообщил в Twitter, передает со ссылкой на .
"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", - заявил он.
Напомним, что ранее Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах.
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