38 человек переданы органам предварительного следствия

Относительно 85 человек открыты административные производства, их отпустили, а 38 человек переданы органам предварительного следствия, сообщает армянская служба "Радио Свобода" со ссылкой на полицию.

По состоянию на 13:30 по местному времени (12:30 по Киеву) сообщалось о задержании 100 человек в Ереване, где продолжаются протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.