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Количество задержанных во время протестов в Армении возросло до 123
19.04.2018 21:06
Количество задержанных во время протестов в Армении возросло до 123
38 человек переданы органам предварительного следствия
В столице Армении Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 123.
Количество задержанных во время протестов в Армении возросло до 123 Фото: AFP

Относительно 85 человек открыты административные производства, их отпустили, а 38 человек переданы органам предварительного следствия, сообщает армянская служба "Радио Свобода" со ссылкой на полицию.

По состоянию на 13:30 по местному времени (12:30 по Киеву) сообщалось о задержании 100 человек в Ереване, где продолжаются протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.

Глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении.
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