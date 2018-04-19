Вооруженные силы Украины благодаря опыту НАТО усилят Силы специальных операций. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по итогам заседания Военного комитета НАТО в Украине, передает

По словам начальника Генштаба, выездное заседание Военного комитета НАТО в Украине свидетельствует о совместном выполнении таких важных стратегических задач как: коллективная безопасность, реагирование на кризисы, проекция стабильности путем углубления сотрудничества.

"Вооруженные Силы Украины чувствуют поддержку партнеров по НАТО в вопросах достижения совместимости и усиления оперативных возможностей. Мы вместе с партнерами улучшим подготовку войск, разовьем сержантский корпус и усилим Силы специальных операций на основе полученного боевого опыта", - подчеркнул он.

Как сообщал впервые в истории выездное заседание Военного комитета НАТО произошло в Украине.

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