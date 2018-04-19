На индонезийском острове Сулавеси, вероятно, жил ранее неизвестный вид людей, предполагают археологи.

Найденные в одной из пещер в 1975 году артефакты позволили предположить, что люди добрались до Сулавеси 25-34 тыс. лет назад. Однако дальнейшие исследования показали: некоторые артефакты попали в пещеру не менее 50 тыс. лет назад. Во время раскопок было установлено, что они залегали на несколько метров глубже. Исследователи нашли, в частности, бусины и кулоны из зубов и костей животных, камни с геометрическими узорами, артефакты для наскальной живописи. При этом культура древних людей значительно отличалась от той, что распространилась на близлежащих территориях, информирует svodka.net.

По мнению исследователей, на острове могли проживать не просто представители иной культуры, а ранее неизвестный вид людей, вымерший к ледниковому периоду. Раскопки пока что не окончены, ученые надеются в процессе выяснить, кто же занимал пещеру до прихода современных людей.

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