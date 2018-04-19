В 2018 году сайт украинского госпредприятия "Антонов" второй раз блокируют из-за действия хакеров, которые от имени коллектива обратились к президенту Украины Петру Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На официальном сайте предприятия разместили обращение к президенту Фото: Антонов / Facebook "С 19 апреля 2018 года корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com начиная с 19 апреля, являются ошибочными", – говорится в посте. https://www.facebook.com/antonov.company/posts/1479915088802782 По состоянию на 21.30 сайт не работает.Перед объявлением о хакерской атаке издание "ГОРДОН" получило письмо якобы от коллектива ГП "Антонов" президенту Украины Петру Порошенко, подписанное неким "комитетом спасения".В нем говорится, что после вхождения предприятия в 2015 году в состав концерна "Укроборонпром" "Антонов" не произвел ни одного серийного самолета, а "значительная часть прибыли осела в карманах посредников из "Укроборонпрома"."С 2015 года "Антонов" собрал только самолет-демонстратор Ан-132Д. Предприятие не имеет реальных заказов и действительно находится на грани гибели. Обращение о необходимости принятия государственной программы вывода из кризиса важнейших предприятий ОПК, финансируемых из бюджета страны, оставлено без внимания", – написано в обращении.Авторы письма выдвинули ряд требований, в числе которых – выход предприятия из состава "Укроборонпрома" и "срочная личная встреча" с коллективом "Антонова" президента и премьер-министра.Предыдущая хакерская нападение на сайт ГП "Антонов" произошла 17 января. Тогда сайт также был заблокирован после сообщения, которое, как утверждают на предприятии, опубликовали не они. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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