|Король Свазиленда решил переименовать страну
|19.04.2018 21:14
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Новое название страны - еСватиниКороль Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство еСватини, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что eSwatini на языке сват означает "место Свази", название маленького государства между Южной Африкой и Мозамбиком.
В отличие от некоторых стран, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости в 1968 году. До этого страна более 60 лет была под британским протекторатом. Король Мсвати III объявил об изменении названия во время празднования дня независимости в спортивном стадионе в городе Манзини.
"Я хотел бы сказать, что Свазиленд вернется к своему первоначальному названию", - заявил король.
еСватини - последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха-суверена является неограниченной.
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