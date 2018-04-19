Новое название страны - еСватини

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

Отмечается, что eSwatini на языке сват означает "место Свази", название маленького государства между Южной Африкой и Мозамбиком.

В отличие от некоторых стран, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости в 1968 году. До этого страна более 60 лет была под британским протекторатом. Король Мсвати III объявил об изменении названия во время празднования дня независимости в спортивном стадионе в городе Манзини.

"Я хотел бы сказать, что Свазиленд вернется к своему первоначальному названию", - заявил король.