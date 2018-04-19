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Король Свазиленда решил переименовать страну
19.04.2018 21:14
Король Свазиленда решил переименовать страну
Новое название страны - еСватини
Король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство еСватини, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.
Король Свазиленда решил переименовать страну

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что eSwatini на языке сват означает "место Свази", название маленького государства между Южной Африкой и Мозамбиком.

В отличие от некоторых стран, Свазиленд не менял свое название после обретения независимости в 1968 году. До этого страна более 60 лет была под британским протекторатом. Король Мсвати III объявил об изменении названия во время празднования дня независимости в спортивном стадионе в городе Манзини.

"Я хотел бы сказать, что Свазиленд вернется к своему первоначальному названию", - заявил король.

еСватини - последняя в Африке страна с абсолютной монархией, в которой власть монарха-суверена является неограниченной.

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