«Человек-ракета» и «слабоумный старик»: встреча Трампа и Ким Чен Ына может ничем не закончиться, но точно войдет в историю Встречу с президентом США готовит американская разведка во главе с директором ЦРУ Майком Помпео. Президент США Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, которые еще полгода назад обзывали друг друга «человеком-ракетой» и «слабоумным стариком», с начала марта готовятся к переговорам. Идея провести встречу на высшем уровне принадлежит Ким Чен Ыну: он дал понять, что готов обсуждать сдачу ядерного арсенала КНДР в обмен на гарантии безопасности. Дата и место проведения саммита пока неизвестны, но если он состоится, это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США и лидера Северной Кореи. Правда, эксперты не уверены, что они принесут результат, информирует svodka.net. Что известно про встречу Ким Чен Ын ездил к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы обсудить ее. 26 марта американские и китайские СМИ написали, что руководитель КНДР прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Журналисты назвали это первым зарубежным визитом Ким Чен Ына, отметив, что он приехал в Пекин на бронированном поезде; такой же способ передвижения за границей выбирали его отец Ким Чен Ир и дед, основатель северокорейского государства Ким Ир Сен. Китай подтвердил визит лидера КНДР уже после того, как тот уехал. Официальное информагентство «Синьхуа» сообщило, что Ким Чен Ын обсуждал с Си Цзиньпином свои предстоящие встречи с Трампом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Западные СМИ пришли к выводу, что Северная Корея решила заручиться поддержкой Китая, который был одним из ее немногих союзников, но затем ограничил двусторонние отношения из-за северокорейской ядерной программы. Читайте: Где состоится историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына До переговоров с Трампом Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи. Саммит пройдет 27 апреля во Дворце мира на южнокорейской части пограничной деревни Пханмунджом — именно там в 1953 году было достигнуто перемирие в корейской войне. Если встреча все-таки состоится, Ким Чен Ын станет первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи. Его отец и предшественник Ким Чен Ир провел две встречи с южнокорейцами, в 2000 и 2007 годах, но обе они проходили в Пхеньяне. На саммите, по прогнозам экспертов, будут обсуждать ядерную программу Северной Кореи, вывод войск из демилитаризованной зоны, а также мирный договор, который ознаменовал бы окончание войны между двумя Кореями (сейчас между ними заключено лишь перемирие). Встречу с президентом США готовит американская разведка во главе с директором ЦРУ Майком Помпео. 18 апреля The Washington Post, а следом и другие американские издания со ссылкой на источники сообщили, что глава ЦРУ Майк Помпео, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря США, в начале апреля летал в Северную Корею для секретной встречи с Ким Чен Ыном. Вскоре Трамп подтвердил визит Помпео в КНДР. Читайте: С ним нужно быть начеку: Буш-младший посоветовал Трампу, как вести себя с Путиным Американские СМИ не смогли узнать детали переговоров, но выяснили, что на них не было представителей Госдепартамента или Белого дома — только сотрудники ЦРУ. Трамп тоже не стал рассказывать, о чем говорили Помпео и Ким, заявив лишь, что они обсуждали предстоящий саммит. «Ликвидация ядерного оружия будет полезна для только мира, а также для Северной Кореи!» — написал американский президент в твиттере. Что остается неизвестно Когда и где пройдет саммит с участием Трампа и Кима. Президент США заявил, что встретится с лидером КНДР в конце мая — начале июня, но точная дата переговоров пока неизвестна. Также не определено, где они пройдут. Президент США заявил, что обсуждаются пять вариантов места проведения саммита. По данным The New York Times, Белый дом рассматривает Швецию, Швейцарию, Сингапур, Вьетнам или Монголию. Выбор в пользу азиатских стран более вероятен, считает прежний аналитик ЦРУ Сью Ми Терри, поскольку авиапарк Ким Чен Ына состоит из советских самолетов, не способных летать на дальние расстояния без дозаправки. «Самым легким решением, как минимум с политической стороны, будет столица Монголии Улан-Батор; монголы любят называть себя азиатской Швейцарией», — заявил Джоэл Уит, старший научный сотрудник Американо-Корейского института Университета Джона Хопкинса. Смогут ли лидеры США и КНДР о чем-то договориться. Очевидно, что Трамп будет говорить с Кимом на те же темы, что и южнокорейский президент 27 апреля. США и Южная Корея в первую очередь хотят добиться сдачи ядерного арсенала КНДР; Ким Чен Ын в последние месяцы не раз намекал, что мог бы на это пойти. «Северокорейская сторона утверждает, что для нее нет смысла держать ядерное оружие, если будет ликвидирована внешняя военная угроза», — заявляли власти Южной Кореи. Однако, как напоминает The New York Times, США уже обсуждали с КНДР отказ от ядерной программы в 1990-х и середине 2000-х, но оба раза дальше обсуждений дело не зашло. Дональд Трамп уже заявил, что если переговоры не будут плодотворными, он «почтительно их покинет». С мирным договором между Северной и Южной Кореей тоже есть ряд трудностей. В 1953 году подписи под соглашением о перемирии с южнокорейской стороны поставили США, а с северокорейской — Китай; мирный договор не может обойтись без участия этих двух стран. Китай не раз высказывался в поддержку мира на Корейском полуострове, но на фоне торговой войны с США может изменить свою политику, считает Чен Сяохэ, знаток по Северной Корее из китайского Университета Ренмин. Кроме того, отмечает он, для подписания мира США нужно будет сначала установить дипломатические отношения с Северной Кореей.

