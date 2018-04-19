Румынская прокуратура продолжает расследование дела о декабрьской
революции 1989 года, во время которой погибли более 1 тыс. человек
и свыше 2 тыс. получили ранения. Ион Илиеску тогда возглавлял
"Фронт национального спасения Румынии" и действительно руководил
страной после свержения режима Николае Чаушеску. Илиеску занимал
должность президента Румынии в 1990–1996 и 2000–2004 годах Фото:
ЕРА 17 апреля прокуратура Румынии предъявила бывшему президенту
страны Иону Илиеску обвинение в преступлениях против человечности
по делу о декабрьской революции 1989 годаИлиеску прибыл в
прокуратуру лично, комментировать обвинения он отказался.На сайте
прокуратуры Румынии говорится, что Илиеску во время революции
"принял и формализовал военные меры, носившие очевидный
диверсионный характер".Президент Румынии Клаус Йоганнис дал
согласие на начало уголовного преследования Илиеску,
бывшего премьер-министра Петра Романа и экс-вице-премьера
Джелу-Войкана Войкулеску.Во время революции 1989 года в Румынии, во
время которой свергли режим Николае Чаушеску, погибли более 1
тыс. человек и свыше 2 тыс. получили ранения. Илиеску тогда
возглавлял "Фронт национального спасения Румынии" и действительно
руководил страной. Через год его избрали президентом.Илиеску
занимал должность президента Румынии в 1990–1996 и 2000–2004 годах.
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