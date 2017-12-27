Пользователи социальных сетей жестко высмеяли заявление президента России Владимира Путина о борьбе с коррупцией.

"Хотел бы подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как ложь, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан", - сказал Путин, передает со ссылкой на российское издание Газета.ру.

Пользователи сети поинтересовались, кого же призвал Путин бороться с коррупцией на самом деле.

"Это кого он призвал-то? Пескова, Шувалова, Сечина, своего зятя-миллиардера и своего виолончелиста-миллиардера?" – вопрошает в Twitter Алексей Навальный.

Это кого он призвал-то? Пескова, Шувалова, Сечина, своего зятя-миллиардера и своего виолончелиста-миллиардера? — Alexey Navalny (@navalny)

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