31 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Мозамбике исламисты обезглавили 5 российских наемников "Вагнера" • В Японии сгорел дворец Сюри, который входит в список наследия ЮНЕСКО • В Украину нагрянули заморозки до -5 • В Киеве выпал первый снег • РФ перебрасывает на Донбасс спецназ и "казаков" - Украина в ОБСЕ • Палата представителей США признала геноцид армян • Эксперты рассказали, как вырастет цена на землю на старте реформывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, газ, Германия, экономика, Россия, Дания, Северный поток-2, газопровод. 31 октября 149политика, газ, Германия, экономика, Россия, Дания, Северный поток-2, газопровод. Данія після довгих зволікань таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону нині оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії. Фоторепортажи Популярные теги транспорт, экология, парады, выборы, Россия, #Євромайдан, НАТО, концерты, милиция, суд, пейзажи, путешествия, протесты, кошки, история, политика, фотоподборки, ВСУ, акции, марш, футбол, тест-драйв, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, ЗСУ, джаз, автомобили, выставки, военная техника, фотопроект, животные, полиция, митинги, бизнес, аннексия Крыма, дети, учения, Путин, авиация, АТО, Майдан, культура, общество, политики, мир, Александр Зубко, вера, природа, искусство, фотографы, досуг, Львів, зима, портрет, живопись, спорт, женщины, Донбасс, Порошенко, церковь, Саакашвили, Верховная Рада, Нацгвардия, Карпаты, солдат, город, Одесса, уикенд, ВМС, корабли, оккупация, юмор, люди, депутаты, туризм, Динамо, мода, фестивали, фотография, соревнования, война, знаменитости, беспорядки, дизайн, традиции, технологии, архитектура, заводы, праздники, Киев, Шахтер, Дмитрий Дятлов, Львов, катастрофы, столкновения, самолеты, фотоконкурсы, музыка, цирк, США Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис транспорт, экология, парады, выборы, Россия, #Євромайдан, НАТО, концерты, милиция, суд, пейзажи, путешествия, протесты, кошки, история, политика, фотоподборки, ВСУ, акции, марш, футбол, тест-драйв, стихийные бедствия, Сергей Смоленцев, ЗСУ, джаз, автомобили, выставки, военная техника, фотопроект, животные, полиция, митинги, бизнес, аннексия Крыма, дети, учения, Путин, авиация, АТО, Майдан, культура, общество, политики, мир, Александр Зубко, вера, природа, искусство, фотографы, досуг, Львів, зима, портрет, живопись, спорт, женщины, Донбасс, Порошенко, церковь, Саакашвили, Верховная Рада, Нацгвардия, Карпаты, солдат, город, Одесса, уикенд, ВМС, корабли, оккупация, юмор, люди, депутаты, туризм, Динамо, мода, фестивали, фотография, соревнования, война, знаменитости, беспорядки, дизайн, традиции, технологии, архитектура, заводы, праздники, Киев, Шахтер, Дмитрий Дятлов, Львов, катастрофы, столкновения, самолеты, фотоконкурсы, музыка, цирк, СШАВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Данія після довгих зволікань таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону нині оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії. 31.10.2019



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