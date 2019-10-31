Північний потік-2: Данія таки дала дозвіл, готовність газопроводу - 95%
31.10.2019 16:06
31 октября
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31.10.2019
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Метки: политика, газ, Германия, экономика, Россия, Дания, Северный поток-2, газопровод.
31 октября
Данія після довгих зволікань таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону нині оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії.