до конца года представит новую модель с заряженным гибридной силовой установкой Plug-In Hybrid. Новинку назовут Evoltis.

26 марта компания представила в Департамент по патентам и товарным знакам заявку на утверждение нового названия Evoltis, передает со ссылкой на .

Глава производственного отдела Такеши Тачимори прежде пояснил изданию Automotive News, что в планы входит как можно более полное использование гибридных технологий Motor и модели Prius , информирует издание Car and Driver.

При этом использует свой продольно расположенный двигатель, вместо поперечного , а также планирует внести конструктивные изменения в систему полного привода e-Four. Вариатор с электронным управлением и блок литий-ионных батарей (8,8 кВт-ч) позаимствуют у .

Поскольку установит свой двигатель, конечные характеристики неизвестны, но суммарная мощность установки Prius составляет 121 л.с. (90 кВт), а в электрическом режиме гибрид способен преодолеть дистанцию ​​в 40 км.

Японская компания продолжает тестировать обновленный пикап L200. Фотошпионам удалось сфотографировать новинку на австралийских дорогах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира