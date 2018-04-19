|В Одессе охранник уволился и катался пьяным городом на служебном авто с "мигалками"
|19.04.2018 21:22
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Нарушителя задержали патрульныеВ Одессе полицейские задержали бывшего сотрудника охранной фирмы, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на служебном автомобиле.
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Около 5:00 утра правоохранители получили информацию о том, что в Приморском районе водитель автомобиля охранной фирмы грубо нарушает правила дорожного движения, сообщает пресс-служба патрульной полиции области в Facebook.
"Указанный автомобиль остановили на Фонтанской дороге. Патрульные сразу обратили внимание, что водитель имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение для проведения обследования. Медики подтвердили его нетрезвое состояние", - говорится в сообщении.
Во время проверки полицейские выяснили, что днем мужчина уволился из охранного агентства, после чего самовольно воспользовался служебным авто, на котором скрылся в неизвестном направлении.
На 32-летнего нарушителя полицейские составили административные материалы по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). На место происшествия вызвали представителя фирмы для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, что в Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем.