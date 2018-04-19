Нарушителя задержали патрульные

Около 5:00 утра правоохранители получили информацию о том, что в Приморском районе водитель автомобиля охранной фирмы грубо нарушает правила дорожного движения, сообщает пресс-служба патрульной полиции области в Facebook.

"Указанный автомобиль остановили на Фонтанской дороге. Патрульные сразу обратили внимание, что водитель имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение для проведения обследования. Медики подтвердили его нетрезвое состояние" , - говорится в сообщении.

Во время проверки полицейские выяснили, что днем ​​мужчина уволился из охранного агентства, после чего самовольно воспользовался служебным авто, на котором скрылся в неизвестном направлении.

На 32-летнего нарушителя полицейские составили административные материалы по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). На место происшествия вызвали представителя фирмы для выяснения всех обстоятельств.