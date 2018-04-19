Если власть в Украине не проверит аудиозаписи, сделанные беглым нардепом Александром Онищенко, это «станет пятном» на государстве и президенте, пишет в Facebook украинский журналист.

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В Украине внимания к аудиозаписям беглого народного депутата Александра Онищенко меньше, чем должно быть. , информирует svodka.net.

«От реакции государства зависит оценка этого события. Это репутация всей Украины и вовсе не рядовое событие. Да, Онищенко – это человек беспринципный, который кого угодно и что угодно продаст и предаст, клейма на нем негде ставить. Но это отнюдь не означает, что негативное восприятие этого персонажа позволяет полностью игнорировать его аудиозаписи. Наоборот, если это ложь, то дело чести государства – в полной мере опровергнуть записи», – написал Бутусов.

По словам журналиста, в случае непринятия «самых серьезных мер к установлению истины это станет пятном на государстве и на президенте и дискредитирует власть в целом».

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«Президент должен найти мужество, плюнуть на слава и показать, что он – государственный деятель, честно выступить по данному поводу. В данном деле нужна полная гласность», – считает Бутусов.

Он сравнил записи Онищенко с записями убитого журналиста Георгия Гонгадзе.

«Дело Гонгадзе до конца не довели – что ж, вероятно, дело Онищенко станет ключевым фактором, который изменит сознание в обществе и между наших политических лидеров», – предположил Бутусов.

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Онищенко, который в Украине фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, время от времени публикует записи своих разговоров якобы с президентом Украины Петром Порошенко.

18 апреля скорый нардеп обнародовал запись разговора якобы с президентом, в ходе которого они обсуждают закрытие уголовных дел в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Онищенко заявил, что решил именно сейчас опубликовать это в связи с презентацией своей книги «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе».

В Администрации Президента Украины назвали аудиозапись фейком и отказались ее комментировать.

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