Украинский тренер не смог выиграть со своей командой чемпионат Саудовской Аравии

Об этом сообщает клубный Twitter .

На смену украинцу придет тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль. Под руководством украинского тренера "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Хиляль" на одно очко.

В Лиге чемпионов Азии клуб из Джидды набрал 14 очков и выиграл группу. В 1/16 финала Лиги чемпионов Азии "Аль-Ахли" сыграет с катарским клубом "Аль-Саддам".

Напомним, Сергей Ребров тренировал "Аль-Ахли" с прошлого лета. До этого специалист в 2014-17 годах возглавлял киевское Динамо, которому за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.