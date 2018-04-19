|"Аль-Ахли" уволил Сергея Реброва
|19.04.2018 21:30
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Украинский тренер не смог выиграть со своей командой чемпионат Саудовской АравииРуководство клуба "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия) решило прекратить сотрудничество с Сергеем Ребровым.
Сергей Ребров Фото: fcdynamo.kiev.ua
Об этом сообщает клубный Twitter.
На смену украинцу придет тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль. Под руководством украинского тренера "Аль-Ахли" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Хиляль" на одно очко.
В Лиге чемпионов Азии клуб из Джидды набрал 14 очков и выиграл группу. В 1/16 финала Лиги чемпионов Азии "Аль-Ахли" сыграет с катарским клубом "Аль-Саддам".
Напомним, Сергей Ребров тренировал "Аль-Ахли" с прошлого лета. До этого специалист в 2014-17 годах возглавлял киевское Динамо, которому за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
Напомним, 1 июня Ребров закончил свою работу на посту наставника киевского коллектива по окончании срока контракта. Стороны решили не продолжать сотрудничество.
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